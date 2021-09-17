Океан Эльзы. Фото: Tickethunt

https://racurs.ua/n160318-okean-elzy-dast-besplatnyy-koncert-na-fone-vspyshki-kovida-kogo-pustyat.html

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«Океан Эльзы» даст масштабный концерт в честь 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко во Львове 18 сентября.

Из-за распространения коронавируса посетить концерт смогут только привитые и люди, имеющие отрицательный тест на инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба исполнителей в Facebook.

Доступ на площадь разрешат только при наличии одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении «Дія» или печатный от семейного врача);

отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до события, или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, или ПЦР-тест;

справка о получении первой дозы вакцины от COVID-19.

В частности, вакцинироваться можно будет в специальных точках вакцинации прямо у места проведения концерта. Дети (вместе с родителями) будут проходить свободно, без тестов или вакцинации, как и подростки до 18 лет.

По состоянию на 17 сентября, количество жителей Львова, у которых подтвердился диагноз коронавирус, составляет 69 тыс. 613 (+303 за предыдущие сутки).

Напомним, ранее мы сообщали, что «Океан Эльзы» и «Один в каноэ» выпустили новую совместную песню под названием «Город весны». Она стала первой композицией Святослава Вакарчука, которую он написал о Львове.