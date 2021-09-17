Українка впала зі скелі через ефектне фото для соцмереж

Скеля. Фото: Murcia

https://racurs.ua/ua/n160322-ukrayinka-vpala-zi-skeli-cherez-efektne-foto-dlya-socmerej.html

Ракурс

Туристка з України звалилася у прірву, роблячи селфі в Іспанії. Жінка намагалася зробити ефектне фото на бильцях «Балкону Середземномор’я» в місті Бенідорм.

Вона втратила рівновагу та впала. Про це пише Murcia Today.

Очевидці повідомляють, що українська туристка зірвалася зі скелі та впала в море, вдарившись об каміння. Люди викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані та отримала серйозні травми при падінні.

Дівчину евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де її реанімували. Далі туристку доправили до лікарні Аліканте, де вона перебуває дотепер. На місці пригоди разом із дівчиною перебував її хлопець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що блискавка забрала життя 11 людей, які під дощем робили селфі на сторожовій вежі Форту Амер — популярному туристичному об'єкті в розташованому на півночі Індії місті Джайпур (штат Раджастхан).

Джерело: Murcia Today