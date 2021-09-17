Навчання СБУ. Фото: Служба безпеки України

https://racurs.ua/ua/n160323-masshtabni-navchannya-vlashtuvala-sbu-na-kordoni-z-rf-foto-video.html

Ракурс

Навчання Служби безпеки України пройшли на кордоні з Російською Федерацією.

У заходах, які відбулися у Чернігівській та Сумській областях, були задіяні понад 1,5 тис. осіб і більше 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати. Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних, а на військових, інфраструктурних та стратегічно важливих об'єктах посилили режим безпеки. Про це 17 вересня повідомив прес-центр СБУ.

За легендою тренувань на територію двох областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група, яка намагалася вчинити «диверсії» на декількох оборонних і промислових об'єктах. Нейтралізували зловмисників у районі прикордонного пункту пропуску.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у серпні специ СБУ вчилися протидіяти диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об'єднаних сил — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.