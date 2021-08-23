Масштабні навчання СБУ відбулися на Донбасі. Фото: СБУ

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Навчання співробітників Служби безпеки України відбулися на Донбасі.

Специ вчилися протидіяти диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об'єднаних сил — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську. Оперативники не лише відпрацювали потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірили понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів. Про це 23 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. У відомстві переконують, що навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних. До маневрів залучили бронетехніку та гелікоптер, використовувалася вогнепальна зброя.

Під час тренувань правоохоронці відпрацювали затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост та перехоплення злочинців, які тікали з міста. Також співробітники СБУ провели заходи із недопущення витоку зброї — засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки. Під час тренувань захопили умовного диверсанта, який планував вибух у центрі міста й ліквідували вибуховий пристрій.

У спецслужбі заявили, що завдяки навчанням оперативники виявили виявлено схрон із військовими засобами ураження. З незаконного арсеналу вилучили три ручні протитанкові гранатомети РПГ-22, два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18, міну МОН-50, три гранати РГД-5, дві гранати Ф-1, сім підривачів, майже 4 тис. патронів калібру 5,45 та 20 патронів калібру 7,62.

Правоохоронці встановили, що схрон облаштував у 2014 році один із проросійських бойовиків. Зловмисник воював проти сил АТО.

Нагадаємо, поблизу Криму в Херсонській області відбулися планові навчання спецпризначенців Збройних сил України. В армії заявляли, що постійні тренування біля кордону з окупованим півостровом обумовлені високою загрозою агресивних дій з боку Росії.