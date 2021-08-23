Масштабные учения СБУ состоялись на Донбассе. Фото: СБУ

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Учения сотрудников Службы безопасности Украины состоялись на Донбассе.

Спецы учились противодействовать диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил — Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске. Оперативники не только отработали потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверили более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей. Об этом 23 августа сообщил пресс-центр СБУ.

Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозе. В ведомстве убеждают, что учения состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным. К маневрам привлекли бронетехнику и вертолет, использовалось огнестрельное оружие.

Во время тренировок правоохранители отработали задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост и перехват преступников, которые бежали из города. Также сотрудники СБУ провели мероприятия по недопущению утечки оружия — средства поражения хотели вывезти под видом посылки. Во время тренировок захватили условного диверсанта, который планировал взрыв в центре города и ликвидировали взрывное устройство.

В спецслужбе заявили, что благодаря обучениям оперативники обнаружили схрон с военными средствами поражения. Из незаконного арсенала изъяли три ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, мину МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти 4 тыс. патронов калибра 5,45 и 20 патронов калибра 7,62.

Правоохранители установили, что схрон обустроил в 2014 году один из пророссийских боевиков. Злоумышленник воевал против сил АТО.

Напомним, вблизи Крыма в Херсонской области состоялись плановые учения спецназовцев Вооруженных сил Украины. В армии заявляли, что постоянные тренировки у границы с оккупированным полуостровом обусловлены высокой угрозой агрессивных действий со стороны России.