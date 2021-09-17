Пінгвін. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

https://racurs.ua/ua/n160324-novyy-vyd-gigantskyh-pingviniv-znayshly-shkolyari-v-noviy-zelandiyi-foto.html

Ракурс

Новий вид гігантських пінгвінів виявили школярі з Нової Зеландії — під час походу вони знайшли останки доісторичних тварин, які жили мільярди років тому.

Юні натуралісти знайшли скам’янілість ще у 2006 році, але тільки у 2017 вона потрапила до рук вчених. Про це повідомляє Journal of Vertebrate Paleontology.

Знахідка довгий час припадала пилом у скромному музеї Клубу юних натуралістів Гамільтона, але у 2017 році зразок був подарований місцевому музею Ваїкато, де дослідники з Університету Мессі та Музею Брюса в Коннектикуті, США, змогли проаналізувати останки.

Виявилося, що дитяча екскурсія 2006 року була не просто «вдалою», а «історичної» — діти знайшли скам’янілості абсолютно нового виду доісторичних пінгвінів.

Вчені виміряли і просканували скелет, відтворивши його у вигляді 3D-моделі. Вони також порівняли кістки з цифровими версіями скелетів інших пінгвінів. Виявилося, що в нового виду «набагато довші ноги», ніж в інших. Довші кінцівки, на думку дослідників, ймовірно допомагали пінгвіна швидше плавати і глибше пірнати. Зріст птаха становив близько 1,4 метра.

Довгі кінцівки й дали новому виду назву — Kairuku waewaeroa. Мовою маорі Kairuku значить «нирець, який повертається з їжею», а waewaeroa — «довгі ноги». Вчені за допомогою методів сканування і 3D-принтера, змогли відтворити точну копію скам’янілості, яку подарували музею Клубу юних натуралістів Гамільтона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вчені зробили в тропічній зоні Анд, у районі річки Уальяга в Перу. Там вони знайшли новий вид ящірки, назвавши його Enyalioides feiruzae.