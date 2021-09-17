Послание в бутылке из Японии спустя 37 лет нашли на Гавайях

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Ракурс

Послание в бутылке из Японии преодолело расстояние почти в 6 тыс. км — его вымыло на пляже острова Гавайи. Стеклянную бутылку выпустили в море ученики средней школы города Тьосю в префектуре Тиба на востоке Японии в 1984 году, а в июне 2021 года ее нашла местная жительница Гавайев.

Японские старшеклассники несколько десятилетий назад в рамках эксперимента по наблюдению за океанскими течениями выпустили в море стеклянную бутылку. В 1984 году ученики посещали клуб естественных наук в средней школе города, расположенного в устье реки Тоне на берегу Тихого океана, и тогда занимались исследованием течений мирового океана. Об этом пишет издание Японии Mainichi.

Всего в 1984 и 1985 годах в океан у токийского острова Мияке выпустили 750 таких бутылок.

Одна из последних бутылок с посланиями была обнаружена в 2002 году на острове Кикайдзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Затем в июне девятилетняя Эбби Грэм нашла бутылку на каменистом пляже райского парка Гавайев. Внутри находилось сообщение на японском, английском и португальском языках, в котором объяснялось, что бутылку пустили на воду у города Тьосю. Также в нем была просьба связаться со школой и вернуть находку. Эбби отправила послание в среднюю школу Тьосю вместе с рисунком в начале сентября.

Мы думали, что последняя бутылка была найдена в Кикайдзиме. Мы никогда бы не подумали, что спустя 37 лет найдется еще одна, — отметил заместитель директора школы Дзюн Хаяши.

Начиная с 1985 года бутылки, выпущенные школой, были найдены в 17 местах, включая Окинаву, Филиппины, Китай и западное побережье США.