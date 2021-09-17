Олігархам пропонують «сповідатися» на РНБО, контактом вважатимуть телефонну розмову

Олігархам дозволять сповідатися на РНБО, контактом вважатимуть телефонну розмову

https://racurs.ua/ua/n160296-oligarham-proponuut-spovidatysya-na-rnbo-kontaktom-vvajatymut-telefonnu-rozmovu.html

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Закон про олігархів готується розглянути у другому читанні Верховна Рада. 17 вересня з цього приводу збереться профільнний комітет. Він готується затвердити правки до документу, аби винести його на розгляд Ради в цілому.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що закон про олігархів істотно змінився до другого читання і повідомив про найважливіші правки до закону № 5599.

Нардепи запропонували такі новації:

1. Додається новий суб'єкт — представник олігарха (особа, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха).

2. Розтлумачено терміни «ознака участі у політичному житті», «фінансування діяльності політичної партії, політичної агітації або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами». Йдеться про виплата грошей, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації чи мітингів.

3. РНБО ухвалюватиме рішення, кого визначати олігархом, але цих осіб пропонують обов’язково викликати на засідання, аби вислухати їхні заперечення. РНБО мусить аргументувати, чому вона відносить особу до олігархів.

4. В реєстрі олігархів заноситимуть дані про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, та про осіб та партії, політичну діяльність яких він фінансував.

5. Контактом з олігархом пропонують вважати навіть телефонну розмову.

6. Розширено перелік осіб, які мусять декларувати контакти з олігархом. Йдеться про керівників держпідприємств, голову АРМА, держслужбовців категорії «б», співробітників апарату Офісу президента та Ради (наприклад, помічників депутатів).

Нагадаємо, Рада у першому читанні підтримала цей документ 1 липня. У вересні він потрапив на експертизу до Венеціанської комісії. Утім, в Раді вважають, що можуть розглянути його і без висновку європейців.

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