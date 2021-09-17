Олигархам предлагают «исповедоваться» на СНБО - изменения в закон

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Ракурс

Закон об олигархах готовится рассмотреть во втором чтении Верховная Рада. 17 сентября по этому поводу соберется профильнний комитет. Он готовится утвердить поправки в документ, чтобы вынести его на рассмотрение Рады в целом.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что закон об олигархах существенно изменился ко второму чтению и рассказал о самых важных правках к закону № 5599.

Нардепы предложили такие новации:

1. Добавляется новый субъект — представитель олигарха (лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха).

2. Разъяснены термины «признак участия в политической жизни», «финаирование деятельности политической партии, политической агитации или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями». Речь идет о выплате денег, осуществлении работ, предоставлении товаров или услуг в пользу участников политической агитации или митингов.

3. СНБО будет принимать решение, кого определять олигархом, но этих лиц предлагают обязательно вызвать на заседание, чтобы выслушать их возражения. СНБО должен аргументировать, почему он относит гражданина к олигархам.

4. В реестр олигархов будут заносить данные о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партии, политическую деятельность которых он финансировал.

5. Контактом с олигархом предлагают считать даже телефонный разговор.

6. Расширен перечень лиц, которые должны декларировать контакты с олигархом. Речь идет о руководителях госпредприятий, главе АРМА, госслужащих категории «б», сотрудников аппарата Офиса президента и Рады (например, помощников депутатов).

Напомним, парламент в первом чтении поддержала этот документ 1 июля. В сентябре он попал на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, в Раде считают, что могут рассмотреть его и без заключения европейцев.

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