ДТП з Трухіним – у ДБР розповіли про перебіг розслідування. Фото: lb.ua

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Олександр Трухін, народний депутат від «Слуги народу», став учасником ДТП, в якій постраждало шестеро людей. У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що слідство ще не встановило, чи був Трухін за кермом автомобіля.

Після отримання матеріалів від поліції ДБР призначило декілька важливих експертиз у справі. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в коментарі виданню «Інтерфакс-Україна».

За його словами, слідство вже встановило всіх учасників ДТП. Сухачов додав, слідчі проаналізували всі відео, що записували камери, встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі «Бориспіль-Київ» проводився ремонт і камери були демонтовані.

Але є інформація, що існує таке відео і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали, — наголосив він.

Нагадаємо, Олександр Трухін пояснив своє мовчання після ДТП з постраждалими на Бориспільській трасі. За словами нардепа, коментувати аварію йому заборонили слідчі. Парламентар заявив, що не був п’яним, а своєї вини в дорожньо-транспортній пригоді не бачить. Він також наголосив, що у всіх, хто був на місці подій була можливість знімати, що відбувається, а учасники нічого не приховували від слідства.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»