Парковка в спальных районах Киева стала платной. Фото:«Чарівний Київ» в Facebook

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Парковка в спальных районах Киева становится платной — на Позняках и возле ТРЦ Dream Town на Оболони отныне надо платить за парковку.

Платные паркоместа на Позняках отнесли в третью зону, то есть оставить там автомобиль стало стоить 5 грн за час или 70 грн за день. Вполне платными стали улицы Урловская, Анны Ахматовой и Елены Пчилки, а частично — Григоренко, Срибнокильская и Драгоманова. Об этом 17 сентября сообщается на странице сообщества «Чарівний Київ» в Facebook.

Жители района говорят, что теперь нет смысла оставлять машину дома и пользоваться общественным транспортом, потому что можно платно парковаться и возле офиса, — говорится в заметке.



Отмечается, что припарковаться возле ТРЦ Dream Town 2 теперь стоит 25 грн в час. Также сообщается, что городские власти пока не будут внедрять плату за парковку во дворах домов. В данном случае речь идет исключительно о парковке вдоль дорог, где есть разметка и информационный знак о парковке.

Напомним, в 17 сентября в Киеве работают инспекторы коммунальной службы перевозок, которые будут проверять соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах столицы. Инспекторы будут проверять температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей. Кроме того, будет проверяться техническое состояние транспорта, наличие форменной одежды у водителей.