Украинские паспорта вакцинации не принимает Египет – что делать туристам. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160334-ukrainskie-pasporta-vakcinacii-ne-prinimaet-egipet-chto-delat-turistam.html

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Украинские бумажные паспорта вакцинации не признает Египет. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия в документе QR-кода, наличие которого требуют египетские власти.

В стране требуют именно печатный документ с QR-кодом, а не электронный в приложении «Дія». Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

По его словам, существует несколько вариантов, как путешествовать без QR-кода на сертификате.

Первый вариант — сделать ПЦР-тест в Украине, он стоит 600−700 грн, и полететь с ПЦР-тестом. То, что делают у нас туристы — летят с текущим сертификатом без QR-кода. Когда они прилетают в Египет, то я вас уверяю — по статистике 90−95% людей проходят с этим сертификатом, — сказал Дереза.

Он отметил, что египтяне не слишком придирчивы относительно документов и ценят туристов. Эксперт посоветовал лететь в Египет с имеющимся сертификатом и не отказывать себе в путешествиях.

Если вас не пропустят, то у вас всегда есть шанс сделать его прямо в аэропорту в Египте за 30 долл. Либо сразу сделайте здесь ПЦР-тест, — рассказал он.

Напомним, что в августе ЕС признал украинские цифровые COVID-сертификаты. В Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что подделать сертификат о вакцинации сложно, но возможно на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.