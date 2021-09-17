Первые снимки космических туристов на орбите опубликовали в сети. Фото: SpaceX

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Ракурс

Первые фотографии космических туристов миссии Inspiration4 опубликовали в сети.

На снимках астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, рассматривают Землю в иллюминатор и занимаются своими делами. Сейчас космические туристы чувствуют себя хорошо, они уже приспособились к невесомости. Об этом 17 сентября сообщает BBC.

Астронавты уже проводят научные эксперименты. Также они разговаривали с семьей и друзьями на Земле и провели сеанс ответов на вопросы пациентов детской исследовательской больницы Святого Иуды Таддея в Мемфисе в американском штате Теннесси.

Как известно, космические туристы отправились на орбиту с коммерческой миссией собрать 200 млн долл. пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний.

Напомним, 16 сентября космическая компания Илона Маска SpaceX запустила миссию Inspiration4 с четырьмя туристами-любителями на борту. Они пробудут в космосе в течение трех дней. Члены экипажа будут совершать полет вокруг Земли около 90 минут в течение почти трех дней. Впервые в истории космических туристов выведут на околоземную орбиту.

Миссию возглавил" миллиардер Джаред Айзекман — он является командиром миссии. В его экипаж вошли преподавательница колледжа Сиан Проктор из Аризоны, которая является пилотом, ветеран ВВС США Крис Сембровски из штата Вашингтон, который является бортинженером и сотрудница детской больницы святого Иуды Хейли Арсено — она бортовой медик.

Источник: BBC