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Ракурс
Свято. Фото: УНИАН

19 вересня — яке свято та у кого день ангела

18 вер 2021, 21:22
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Свято завтра — 19 вересня — день Архангела Михаїла або Михайлове Чудо. Це одне з найпочесніших релігійних свят.

Цього дня християни згадують чудеса Михаїла, який є небесним покровителем Києва. В народній уяві святий Михайло постає славним воїном-захисником знедолених і немічних.

Чудом у святі Архангела Михаїла священники вбачають саме порятунок людей. За переказами, наші предки в цей день намагалися дотримуватися посту, не працювати тяжко. Архангел Михаїл вважається борцем проти єресі і зла, сильним захисником віри. Тому цього дня треба робити добрі справи й молитися. Обов’язково в цей день у храмі ставлять загальну свічку і служать молебень.


Народні прикмети на 19 вересня:

  • на соснах і ялинках мало шишок — морозів не буде;
  • береза починає жовтіти зверху, значить, буде рання весна, знизу — пізня. Зима буде морозною, якщо листя до свята ще не почали обсипатися;
  • осиковий лист опадає виворотом до верху — тепла зима, горілиць — сильні морози;
  • на свято сині хмари — скоро погода зміниться.

Нові справи 19 вересня починати не варто. На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити. Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби — овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

19 вересня день ангела імені відзначають:

  • Архип;
  • Давид;
  • Кирик;
  • Кирило;
  • Макар;
  • Михайло.

Джерело: Ракурс


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