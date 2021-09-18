Свято. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n160376-19-veresnya-yake-svyato-ta-u-kogo-den-angela.html

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Свято завтра — 19 вересня — день Архангела Михаїла або Михайлове Чудо. Це одне з найпочесніших релігійних свят.

Цього дня християни згадують чудеса Михаїла, який є небесним покровителем Києва. В народній уяві святий Михайло постає славним воїном-захисником знедолених і немічних.

Чудом у святі Архангела Михаїла священники вбачають саме порятунок людей. За переказами, наші предки в цей день намагалися дотримуватися посту, не працювати тяжко. Архангел Михаїл вважається борцем проти єресі і зла, сильним захисником віри. Тому цього дня треба робити добрі справи й молитися. Обов’язково в цей день у храмі ставлять загальну свічку і служать молебень.

Народні прикмети на 19 вересня:

на соснах і ялинках мало шишок — морозів не буде;

береза починає жовтіти зверху, значить, буде рання весна, знизу — пізня. Зима буде морозною, якщо листя до свята ще не почали обсипатися;

осиковий лист опадає виворотом до верху — тепла зима, горілиць — сильні морози;

на свято сині хмари — скоро погода зміниться.

Нові справи 19 вересня починати не варто. На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити. Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби — овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

19 вересня день ангела імені відзначають: