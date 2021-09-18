Праздник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160376-19-sentyabrya-kakoy-prazdnik-i-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

Праздник завтра — 19 сентября — день Архангела Михаила или Михайлово Чудо. Это один из самых почетных религиозных праздников.

В этот день христиане вспоминают чудеса Михаила, который является небесным покровителем Киева. В народном воображении святой Михаил предстает славным воином-защитником обездоленных и немощных.

Чудом в празднике Архангела Михаила священники видят именно спасение людей. По преданию, наши предки в этот день старались соблюдать пост, не работать тяжело. Архангел Михаил считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день надо делать добрые дела и молиться. Обязательно в этот день в храме ставят общую свечу и служат молебен.

Народные приметы на 19 сентября:

на соснах и елях мало шишек — морозов не будет;

береза начинает желтеть сверху, значит, будет ранняя весна, снизу — поздняя. Зима будет морозной, если листья к празднику еще не начали осыпаться;

осиновый лист опадает изнанкой вверх — теплая зима, снизу — сильные морозы;

на праздник синие облака — скоро погода изменится.

Новые дела 19 сентября начинать не стоит. На рынок лучше не ходить. Покупки не принесут желаемой радости, и обокрасть могут или обмануть. Нельзя делать ночные и вечерние выпасы скота — овец и коз на пастбище отправляли только днем.

19 сентября день ангела имени отмечают: