Агресія Росії. Фото: Слово і діло

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Загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну допускає українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Однак Збройні сили зможуть захистити країну від нової агресії РФ.

Якщо брати загальний тренд, то загострення на Донбасі чому відбувається? Тому що вони бачать, що дипломатично і політично вони не можуть нічого добитися. Їм залишається єдиний інструмент тиску на Україну — військовий, — заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

На його думку, Путін постійно змушений доводити, що він — сильна фігура та господар. Росія прагнутиме повністю підкорити Україну, щоб поширювати свій вплив.

Серйозними проблемами для РФ можуть стати інтеграція Білорусі та суд щодо MH17, який може ухвалити рішення, несприятливі для російської верхівки.

Я думаю, що, врешті-решт, у Путіна не залишиться іншого інструменту, як якась військова операція, — додав Гармаш.

Водночас він вважає, що вже втрачено той час, коли Україну можна було перемогти військовим шляхом. Зараз країна в змозі дати відсіч агресору і завдати йому неприйнятні втрати.

Нагадаємо, раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов пояснив причини збільшення російської агресії на Донбасі.