Вартість долара в Україні зросла. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня встановив Національний банк України.

Курс української грошової одиниці сьогодні встановлений на рівні 26 грн 70 коп. за 1 дол. Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік. В останній банківський день, 17 вересня, курс становив 26 грн 66 коп. за 1 дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Станом на 17 вересня курс долара на міжбанку знизився на 1 коп. до 26 грн 69 коп. за долар, а курс при покупці — до 26 грн 67 коп. за 1 дол. Курс євро у продажу виріс на 5 коп. — до 31 грн 43 коп. за євро.

Фахівці прогнозують, що до кінця вересня курс долара може торгуватися в діапазоні 26,6−27,1 грн.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко під час розгляду проекту державного бюджету на 2022 рік заявив, що інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, а середній курс гривні до долара — 28,6−28,7 грн/дол.