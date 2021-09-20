Стрілянина з рушниці. Фото: .sq.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160401-rosiyanyn-vlashtuvav-strilyanynu-v-centri-paryja-chetvero-postrajdalyh.html

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Стрілянину в центрі Парижа 19 вересня влаштував росіянин.

З пневматичної рушниці 23-річний громадянин Російської Федерації стріляв у людей на Єлисейських полях. Внаслідок інциденту постраждали четверо осіб. Про це інформує телеканал BFM TV з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Підозрюваного вже затримали правоохоронці в його власному будинку у Парижі, свідки його опізнали. Стрілка вже взяли під варту. Повідомляється, що мішенню росіянина був начебто якийсь чоловік на скутері.

Зловмисника також підозрюють в тому, що на цьому тижні він стріляв в декількох перехожих.

Нагадаємо, 16 вересня в Росії озброєний злочинець напав на відділ поліції в місті Лиски, що у Воронезької області. Зловмисник у військовій формі та бронежилеті під’їхав до будівлі відділу поліції на автомобілі «Нива» і відкрив вогонь з автоматичної зброї. Згодом він увійшов до будівлі, продовжив там стрілянину і влаштував два вибухи.

Джерело: BFM TV