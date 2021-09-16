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Ракурс
Озброєний злочинець напав на відділок поліції. Фото: Beza

Озброєний злочинець підірвав відділ поліції в Росії і втік — є жертви (ФОТО)

16 вер 2021, 10:57
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У Росії озброєний злочинець напав на відділ поліції в місті Лиски, що у Воронезької області.

Інцидент трапився в ніч на 16 вересня, повідомляє ТАСС.

Озброєний злочинець напав на відділок поліції. Фото: Bаza

Близько 5.30 ранку зловмисник у військовій формі та бронежилеті під’їхав до будівлі відділу поліції на автомобілі «Нива» і відкрив вогонь з автоматичної зброї. Згодом він увійшов до будівлі, продовжив там стрілянину і влаштував два вибухи. Унаслідок нападу дістав поранення один поліцейський — він у важкому стані.

Озброєний злочинець напав на відділок поліції. Фото: Beza

Російські ЗМІ повідомляють, що озброєний чоловік також причетний до потрійного вбивства в селищі Кам’янка — убиті були жінка і двоє дітей.


Нападнику вдалося втекти з місця злочину. У Воронезькій області введено «план перехоплення» для упіймання злочинця. Пости та відділення поліції приведені в стан підвищеної бойової готовності. Правоохоронці вважають, що невідомий в уніформі може переховуватися в напрямку Бєлгородської області.

Джерело: ТААС

Джерело: Ракурс


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