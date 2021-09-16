Вооруженный мужчина подорвал отдел полиции. Фото: BAZA

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Ракурс

В России вооруженный преступник напал на отдел полиции в городе Лиски, что в Воронежской области.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября, сообщает ТАСС.

Около 5.30 утра злоумышленник в военной форме и бронежилете подъехал к зданию отдела полиции на автомобиле «Нива» и открыл огонь из автоматического оружия. Впоследствии он вошел в здание, продолжил там стрельбу и устроил два взрыва. В результате нападения был ранен один полицейский — он в тяжелом состоянии.

Российские СМИ сообщают, что вооруженный мужчина также причастен к тройному убийству в поселке Каменка — убиты были женщина и двое детей.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В Воронежской области введен «план перехват» для поимки преступника. Посты и отделения полиции приведены в состояние повышенной боевой готовности. Правоохранители считают, что неизвестный в униформе может скрываться в направлении Белгородской области.

Источник: ТААС