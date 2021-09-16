США, Британия и Австралия создали новый военно-политический союз

https://racurs.ua/n160239-ssha-britaniya-i-avstraliya-sozdali-novyy-voenno-politicheskiy-souz.html

Ракурс

США, Великобритания и Австралия создали тройной военно-политический союз AUKUS. Цель союза — сдерживание растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Британцы и американцы для этого, помимо прочего, передадут Австралии технологии создания ядерных подводных лодок. Кроме этого, Канберра разорвала 31-миллиардный контракт с Парижем на поставку 12 обычных подводных лодок. В то же время Новая Зеландия предупредила, что запретит заходить австралийским ядерным субмаринам в свои воды. США поделятся своими подводными технологиями впервые за 50 лет. Австралия станет седьмой страной в мире, которая эксплуатирует атомные субмарины после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России.

Пекин в свою очередь еще раньше намекал на дальнейшее сокращение экономических связей с Австралией, для которой Китай является крупнейшим торговым партнером, в случае поддержки «антикитайской политики США».

Пакт Лондона, Вашингтона и Канберры называется AUKUS. Его цель — обмен технологиями по кибербезопасности, искусственному интеллекту, подводным системам и возможности нанесения ударов большой дальности, пишет BBC.

AUKUS — крупнейшее оборонныое партнерство между странами за последние десятилетия. Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на этот пакт, обвинив страны в «менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках».

Источник: ВВС