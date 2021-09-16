США, Британія і Австралія створили новий військово-політичний союз

https://racurs.ua/ua/n160239-ssha-brytaniya-i-avstraliya-stvoryly-novyy-viyskovo-politychnyy-souz.html

Ракурс

США, Велика Британія і Австралія створили потрійний військово-політичний союз AUKUS. Мета союзу — стримування зростаючого впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Британці та американці для цього, крім іншого, передадуть Австралії технології створення ядерних підводних човнів. Окрім цього, Канберра розірвала 31-мільярдний контракт з Парижем на поставку 12 звичайних підводних човнів. Водночас Нова Зеландія попередила, що заборонить заходити австралійським ядерним субмаринам в свої води. США поділяться своїми підводними технологіями вперше за 50 років. Австралія стане сьомою країною у світі, яка експлуатує атомні підводні човни, після США, Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії.

Пекін у свою чергу ще раніше натякав на подальше скорочення економічних зв’язків з Австралією, для якої Китай є найбільшим торговим партнером, в разі підтримки «антикитайської політики США».

Пакт Лондона, Вашингтона і Канберри називається AUKUS. Його мета — обмін технологіями щодо кібербезпеки, штучного інтелекту, підводних систем та можливості нанесення ударів великої дальності, пише BBC.

AUKUS — найбільше оборонне партнерство між країнами за останні десятиліття. Посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на цей пакт, звинувативши країни у «менталітеті часів холодної війни і ідеологічних забобонах».

Джерело: ВВС