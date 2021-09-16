Коронавірус все ближче підбирається до Путіна

Володимир Путін, фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n160238-koronavirus-vse-blyjche-pidbyraietsya-do-putina.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, стверджує, що в його оточенні коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли десятки людей.

За словами Путіна, у зв’язку з цим йому довелося в останній момент відкласти візит до Душанбе, де відбувається саміт військово-політичної організації ОДКБ, повідомляє агентство «Інтерфакс».

В найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання коронавірусом. Це не одна, не дві, кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом декількох днів дотримуватися режиму самоізоляції, — завив Путін, виступаючи на саміті ОДКБ в режимі відеоконференції.

Кілька днів тому на сайті Кремля з’явилося повідомлення про те, що Путін йде на самоізоляцію після виявлення кількох випадків зараження коронавірусом в його оточенні. Водночас у Кремлі заявляли, що Путін «абсолютно здоровий».

Пізніше Путін сам заявив, що коронавірусом заразилися кілька людей з його найближчого оточення, зокрема особа, з якою він напередодні спілкувався цілий день.

Джерело: «Інтерфакс»