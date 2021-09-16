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Ракурс
Pfizer. Фото: BBC

Третя доза Pfizer може не знадобитися — науковці

16 вер 2021, 10:30
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Вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer наразі відбувається у форматі двох щеплень.

Натомість третя (бустерна) доза може бути зайвою. Про це заявили експерти Управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і ліків (FDA), передає Reuters.

Експерти стверджують, що досі не доведено зниження ефективності вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Вони зазначають, що деякі дослідження показують таке зниження, а деякі — ні. Тому попри те, що бустерна вакцина підвищує імунітет, у ній нема потреби.

Наголошується, що рішення про застосування бустерної дози повинно враховувати здатність вакцин запобігати госпіталізації та смерті, а також динаміку пандемії. Остаточне рішення щодо додаткової вакцинації ухвалять завтра, 17 вересня.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація проти коронавірусу триває по всьому світу, зокрема й із використанням препарату Moderna. Нові дані великого випробування препарату свідчать, що захист слабшає за умови щеплення без бустерної дози.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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