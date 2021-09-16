Pfizer. Фото: BBC

https://racurs.ua/n160237-tretya-doza-pfizer-mojet-ne-ponadobitsya-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer сейчас происходит в формате двух прививок.

В то же время третья (бустерная) доза может быть лишней. Об этом заявили эксперты Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA), передает Reuters.

Эксперты утверждают, что пока не доказано снижение эффективности вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Они отмечают, что некоторые исследования показывают снижение, а некоторые — нет. Поэтому, несмотря на то, что бустерная вакцина повышает иммунитет, в ней нет необходимости.

Отмечается, что решение о применении бустерной дозы должно учитывать способность вакцин предотвращать госпитализацию и смерть, а также динамику пандемии. Окончательное решение о дополнительной вакцинации примут завтра, 17 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация против коронавируса продолжается по всему миру, в том числе с использованием препарата Moderna. Новые данные большого испытания препарата свидетельствуют, что защита ослабевает при прививках без бустерной дозы.

Источник: Reuters