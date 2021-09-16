Польша подняла минимальную зарплату до 660 евро. Новация касается и украинцев

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Польша резко увеличивает минимальную заработную плату. 14 сентября Совет министров принял положение о минимальной заработной плате и установил этот показатель с 1 января 2022 года на уровне 3 тыс. 10 злотых.

Речь идет о брутто-зарплате, то есть доходе до вычета обязательных платежей.

По сравнению с 2015 годом минимальная заработная плата увеличилась на 72%.

Представитель правительства добавил, что минимальная почасовая заработная плата в 2022 году составит 19,7 злотых. В этом году часовая ставка составляет 18,3 злотых. Он также сообщил, что в июле этого года средняя занятость в секторе предприятий была выше на 1,8% по сравнению с июлем 2020 года.

Новая минималка в Польше на 210 злотых больше, чем в 2021 году (2 тыс. 800 злотых), что означает увеличение на 7,5%.

В правительстве Польши утверждают, что повышение минимальной заработной платы за работу положительно повлияет на финансовое положение домохозяйств, увеличивая доходы работников, нуждающихся в особой защите, особенно во время пандемии.

В следующем году минимальная заработная плата составит 50,8% средней зарплаты в Польше в соответствии с прогнозом развития национальной экономики на 2022 год (5 тыс. 922 злотых).

Эксперт по трудоустройству Андрей Марысюк в своем блоге уверяет, что новация касается и украинцев, которые решат с 1 января 2022 года поехать на работу в Польшу.