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Ракурс
Шоу-бизнес должен закрыться после усиления карантина - прогноз

Шоу-бизнес должен закрыться после усиления карантина — прогноз

16 сен 2021, 10:10
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«Желтая» зона карантина в Украине лишит возможности работать индустрию развлечений. Такое мнение высказали в Союзе концертной индустрии Украины.

Если Украина перейдет в желтую зону уже со следующей недели, то практически никто из представителей сферы услуг не сможет воспользоваться послаблениями для тех, кто вакцинирован (что предусмотрено новыми правилами карантина), — написал в Фейсбуке председатель правления Союза концертной индустрии Украины Максим Шульженко.


Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда ждать всеукраинского карантина из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, решение об усилении карантина и переход всей страны в «желтую» зону будет рассматриваться в начале следующей недели. Глава Минздрава напомнил, что «желтый» уровень может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать эту комиссию и перевести страну в «красный» уровень эпидемической опасности.

Напомним, 13 сентября Кабмин внес изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.

Источник: Ракурс


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