Шоу-бізнес повинен закритися після посилення карантину — прогноз

https://racurs.ua/ua/n160235-shou-biznes-povynen-zakrytysya-pislya-posylennya-karantynu-prognoz.html

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«Жовта» зона карантину в Україні позбавить можливості працювати індустрію розваг. Таку думку висловили у Союзі концертної індустрії України.

Якщо Україна перейде в «жовту» зону вже з наступного тижня, то практично ніхто з представників сфери послуг не зможе скористатися послабленнями для тих, хто вакцинований (що передбачено новими правилами карантину), — написав у Фейсбук голова правління Союзу концертної індустрії України Максим Шульженко.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, коли чекати на загальноукраїнський карантин через зростання захворюваності на COVID-19. За його словами, рішення про посилення карантину й перехід всієї країни до «жовтої» зони розглядатиметься на початку наступного тижня. Глава МОЗ нагадав, що «жовтий» рівень може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Міністр зауважив, що в Україні існують перевищення по деяких індикаторах, які дозволяють зібрати цю комісію і перевести країну у «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.