Роберто де Дзербі. Фото: Xsport

https://racurs.ua/ua/n160234-proval-shahtarya-yak-de-dzerbi-poyasnyv-porazku-vid-sheryfa.html

Ракурс

«Шахтар» програв «Шерифу» в першому матчі Ліги чемпіонів — пояснення поразці надав головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

Він заявив, що «Шахтарю» тотально не щастило. Про це він повідомив на прес-конференції.

У футболі можна завжди програти. «Шахтар» не зобов’язаний обігрувати «Шериф» на виїзді. Нам тотально не щастило, а супернику тотально щастило. Але ми однаково винні, — заявив він.

За словами тренера, у «Шахтарі» є багато сильних футболістів, але поки команда не стала сильною цілком — це можливо в майбутньому. Він наголосив, що сильна команда розуміє, як проводити невдалі матчі, як не пропускати такі голи, як були пропущені в матчі із «Шерифом».

У мене в розпорядженні багато талановитих молодих футболістів, які можуть сформувати хорошу команду через прогрес і важку роботу. Команда розуміє мої вимоги. Не все ідеально, але на початку сезону така ситуація нормальна, — додав Де Дзербі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що футбольний клуб «Шахтар» із рахунком 0:2 поступився «Шерифу» з Тирасполя в першому турі Ліги чемпіонів. Таким чином, український тренер Юрій Вернидуб приніс для тираспольської команди першу в її історії перемогу в Лізі чемпіонів.