Роберто де Дзерби. Фото: XSport

https://racurs.ua/n160234-proval-shahtera-kak-de-dzerbi-obyasnil-porajenie-ot-sherifa.html

Ракурс

«Шахтер» проиграл «Шерифу» в первом матче Лиги чемпионов — объяснение поражению дал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Он заявил, что «Шахтеру» тотально не везло. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В футболе можно всегда проиграть. «Шахтер» не обязан обыгрывать «Шериф» на выезде. Нам тотально не везло, а сопернику тотально везло. Но мы все равно виноваты, — заявил он.

По словам тренера, в «Шахтере» много сильных футболистов, но пока команда не стала сильной целиком — это возможно в будущем. Он отметил, что сильная команда понимает, как воспринимать неудачные матчи, как не пропускать такие голы, как были пропущены в матче с «Шерифом».

У меня в распоряжении много талантливых молодых футболистов, которые могут сформировать хорошую команду через прогресс и тяжелую работу. Команда понимает мои требования. Не все идеально, но в начале сезона такая ситуация нормальна, — добавил Де Дзерби.

Напомним, ранее мы сообщали, что футбольный клуб «Шахтер» со счетом 0: 2 уступил «Шерифу» из Тирасполя в первом туре Лиги чемпионов. Таким образом, украинский тренер Юрий Вернидуб принес для тираспольской команды первую в ее истории победу в Лиге чемпионов.