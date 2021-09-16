Польща збільшила мінімальну зарплату до 660 євро. Новація стосується й українців

https://racurs.ua/ua/n160236-polscha-zbilshyla-minimalnu-zarplatu-do-660-ievro-novaciya-stosuietsya-y-ukrayinciv.html

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Польща різко збільшує мінімальну заробітну плату. 14 вересня Рада міністрів прийняла положення про мінімальну заробітну плату і встановила цей показник з 1 січня 2022 року на рівні 3 тис. 10 злотих.

Йдеться про брутто-зарплатню, тобто дохід до вирахування обов’язкових платежів.

У порівнянні з 2015 роком мінімальна заробітна плата збільшилася на 72%.

Речник уряду додав, що мінімальна погодинна заробітна плата у 2022 році становитиме 19,7 злотих. Цього року годинна ставка становить 18,3 злотих. Він також повідомив, що в липні цього року середня зайнятість у секторі підприємств була вищою на 1,8% у порівнянні з липнем 2020 року.

Нова мінімалка в Польщі на 210 злотих більша, ніж у 2021 році (2 тис. 800 злотих), що означає збільшення на 7,5%.

В уряді Польщі переконують, що підвищення мінімальної заробітної плати за роботу позитивно вплине на фінансове становище домогосподарств, збільшуючи доходи працівників, які потребують особливого захисту, особливо під час пандемії.

Наступного року мінімальна заробітна плата становитиме 50,8% середньої зарплати у Польщі відповідно до прогнозу розвитку національної економіки на 2022 рік (5 тис. 922 злотих).

Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк у своєму блозі запевнює, що новація стосується й українців, які вирішать з 1 січня 2022 року поїхати на роботу у Польщу.