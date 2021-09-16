Коронавирус все ближе подбирается к Путину

Владимир Путин, фото: Politeka.net

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, утверждает, что в его окружении коронавирусной болезнью COVID-19 заболели десятки людей.

По словам Путина, в связи с этим ему пришлось в последний момент отложить визит в Душанбе, где проходит саммит военно-политической организации ОДКБ, сообщает агентство «Интерфакс».

В ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции, — завил Путин, выступая на саммите ОДКБ в режиме видеоконференции.

Несколько дней назад на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Путин идет на самоизоляцию после обнаружения нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении. В то же время в Кремле заявляли, что Путин «абсолютно здоров».

Позже Путин сам заявил, что коронавирусом заразились несколько человек из его ближайшего окружения, в частности человек, с которым он накануне общался целый день.

Источник: «Интерфакс»