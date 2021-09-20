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Ракурс
Стрельба из ружья. Фото: sq.com.ua

Россиянин устроил стрельбу в центре Парижа — четверо пострадавших

20 сен 2021, 08:20
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Стрельбу в центре Парижа 19 сентября устроил россиянин.

Из пневматической винтовки 23-летний гражданин Российской Федерации стрелял в людей на Елисейских полях. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом информирует телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Подозреваемого уже задержали правоохранители в его собственном доме в Париже, свидетели его опознали. Стрелка уже взяли под стражу. Сообщается, что мишенью россиянина был якобы некий мужчина на скутере.

Злоумышленника подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих.


Напомним, 16 сентября в России вооруженный преступник напал на отдел полиции в городе Лиски, что в Воронежской области. Злоумышленник в военной форме и бронежилете подъехал к зданию отдела полиции на автомобиле «Нива» и открыл огонь из автоматического оружия. Впоследствии он вошел в здание, продолжил там стрельбу и устроил два взрыва.

Источник: BFM TV

Источник: Ракурс


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