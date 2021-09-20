Стрельба из ружья. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/n160401-rossiyanin-ustroil-strelbu-v-centre-parija-chetvero-postradavshih.html

Ракурс

Стрельбу в центре Парижа 19 сентября устроил россиянин.

Из пневматической винтовки 23-летний гражданин Российской Федерации стрелял в людей на Елисейских полях. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом информирует телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Подозреваемого уже задержали правоохранители в его собственном доме в Париже, свидетели его опознали. Стрелка уже взяли под стражу. Сообщается, что мишенью россиянина был якобы некий мужчина на скутере.

Злоумышленника подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих.

Напомним, 16 сентября в России вооруженный преступник напал на отдел полиции в городе Лиски, что в Воронежской области. Злоумышленник в военной форме и бронежилете подъехал к зданию отдела полиции на автомобиле «Нива» и открыл огонь из автоматического оружия. Впоследствии он вошел в здание, продолжил там стрельбу и устроил два взрыва.

Источник: BFM TV