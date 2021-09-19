В России завершились парламентские выборы, фото: РИА «Новости»

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Ракурс

В России завершились трехдневные парламентские выборы в Госдуму VIII созыва, которые продолжались с 17 по 19 сентября.

Социологи из базирующегося в Москве Института социального маркетинга (ИНСОМАР) обнародовали результаты экзит-полов, сообщает агентство «РБК».

Согласно им, в новом созыве пятипроцентный проходной барьер преодолевают те же политсилы, которые были в Госдуме предыдущего VII созыва (2016−2021 годы):

«Партия власти» «Единая Россия» набирает 45,2% голосов;

Коммунистическая партия РФ получает 21% голосов;

праворадикальная ЛДПР получает 8,7% голосов;

левоцентристская «Справедливая Россия — За правду» — 7,9% голосов.

Ближе всего к проходному барьеру подобралась образованная в 2020 году правоцентристская партия «Новые люди», основателем которой стал основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев.

Отмечается, что 1,9% избирателей сообщили социологам, что испортили бюллетени.

Таким образом, какие результаты экзит-пола официально подтвердятся, показатели партии власти в РФ несколько снизятся — на выборах 2016 года «Единая Россия» получила 54,2% голосов, КПРФ и ЛДПР получили по 13%, «Справедливая Россия» 6,22%.

Напомним, в РФ утверждают, что по меньшей мере 150 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами приняли участие в голосовании на этих выборах. Жители ОРДЛО могли голосовать дистанционно или прибыв на избирательные участки в Ростовской области РФ.

Источник: «РБК»