У Зеленского рассказали, почему РФ позволили открыть участки в консульствах

В России проходят парламентские выборы, фото: kanaldom.tv

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Украина разрешила России, где в период с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы, открыть избирательные участки в дипучреждениях, поскольку выполняет свои обязательства в соответствии с международными договорами.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Укринформ».

Вениславский отметил, что в рамках международного права существует конвенция о консульских сношениях и конвенция о дипломатических сношениях. В случае, если между двумя государствами разорваны дипломатические сношения, это не значит расторжения консульских сношений.

К тому же, отмечает Вениславский, Украина даже не разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором, не говоря о консульских.

Поэтому наше государство выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины, возможность реализовать свои конституционные права.

Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет, — отметил Вениславский.

Напомним, российские СМИ установили, что жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, которых свезли в Ростовскую область для голосования, выдают паспорта РФ. Так, 17 сентября российские паспорта получили около 400 человек, которых сразу повезли на избирательные участки.

Источник: «Укринформ»