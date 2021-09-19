У Росії відбуваються парламентські вибори, фото: kanaldom.tv

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Україна дозволила Росії, де в період з 17 по 19 вересня відбуваються парламентські вибори, відкрити виборчі дільниці у дипустановах, оскільки виконує свої зобов’язання відповідно до міжнародних договорів.

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Веніславський зазначив, що в межах міжнародного права існує конвенція про консульські зносини та конвенція про дипломатичні зносини. В разі, якщо між двома державами розірвані дипломатичні зносини, це не означає розірвання консульських зносин.

До того ж, наголошує Веніславський, Україна навіть не розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором, не говорячи про консульські.

Тому наша держава виконує всі ті зобов’язання, які випливають з її міжнародних договорів з участю у міжнародних організаціях і надає росіянам, які перебувають на території України, можливість реалізувати свої конституційні права.

Україна веде себе як цивілізована країна і жодних проблем з можливістю надати таке право голосу для росіян в даному випадку немає, — зазначив Веніславський.

Нагадаємо, російські ЗМІ встановили, що жителям тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, яких звезли до Ростовської області для голосування, видають паспорти РФ. Так, 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 осіб, яких відразу повезли на виборчі дільниці.

Джерело: «Укрінформ»