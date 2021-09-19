На Київщині після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент

https://racurs.ua/ua/n160393-19-richnyy-student-pomer-pislya-scheplennya-vid-covid-19-na-kyyivschyni.html

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На Київщині після щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту (УГІ) Володимир Сало.

Про це повідомляє прес-служба вишу.

Щеплення юнакові зробили 13 вересня о 14.30. До вечора він почував себе добре — о 18.30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Згодом у нього піднялася температура, о 20.15 почалися судоми, а в 20.35 зникли пульс і дихання.

Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20.45. Швидка реанімувала Вову годину, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що попередньо причиною смерті вказана «серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність».

Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

Нагадаємо, на думку головного радника президента США з медичних питань Ентоні Фаучі, для повноцінного захисту організму від коронавірусу слід збільшити кількість доз вакцини.