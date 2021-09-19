Захист від коронавірусу – кількість доз вакцини можуть збільшити. Фото: vin.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160382-zahyst-vid-koronavirusu-kilkist-doz-vakcyny-mojut-zbilshyty.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває на фоні виявлення нових штамів інфекції. Головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі прокоментував подальший розвиток вакцинальної кампанії в країні.

Він вважає, що кількість доз вакцини для повноцінного захисту організму від коронавірусу потрібно збільшити до трьох. Про це Фаучі заявив в інтерв’ю газеті The Telegraph.

За його словами, це стосується, як мінімум, мРНК-вакцин, наприклад, Pfizer. Фаучі вважає, що такі препарати потребують введення спочатку двох компонентів зі стандартною перервою від двох до трьох тижнів, а через кілька місяців потрібно зробити третє щеплення.

При цьому радник американського президента зазначив, що наразі невідомо, чи знадобиться третя доза вакцини дітям.

Як відомо, фахівці Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США засумнівалися в необхідності ревакцинації від COVID-19 в країні. За їхніми даними, досліджень, які однозначно підтверджують користь або її відсутність після застосування третього компонента поки немає.

Нагадаємо, раніше медичний журнал The Lancet опублікував статтю про непотрібність масової ревакцинації. На думку фахівців, необхідність у повторній вакцинації поки немає, оскільки існуючі вакцини достатньою мірою ефективні.

Крім того, занадто часте або передчасне введення повторних доз може привести до міокардиту і синдрому Гієна-Барре. При цьому для людей зі слабкою імунною системою ревакцинація може бути корисна.

Водночас ізраїльські вчені довели, що бустерні дози вакцини Pfizer-BioNTech забезпечують у чотири рази більший захист від інфекції, ніж дві дози, для людей у ​​віці 60 років і старше.