Защита от коронавируса – количество доз вакцины могут увеличить. Фото: vin.gov.ua

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается на фоне выявления новых штаммов инфекции. Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи прокомментировал дальнейшее развитие вакцинальной кампании в стране.

Он считает, что количество доз вакцины для полноценной защиты организма от коронавируса будет необходимо увеличить до трех. Об этом Фаучи заявил в интервью газете The Telegraph.

По его словам, эта мера относится, как минимум, к мРНК-вакцинам, например, Pfizer. Фаучи считает, что такие препараты потребуют введения сначала двух компонентов со стандартным перерывом от двух до трех недель, а через несколько месяцев понадобится сделать третью прививку.

При этом советник американского президента отметил, что на данный момент неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

Как известно, специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США усомнились в необходимости ревакцинации от COVID-19 в стране. По их данным, исследований, однозначно подтверждающих пользу или ее отсутствие после применения третьего компонента пока нет.

Напомним, ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации. По мнению специалистов, необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны.

Кроме того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.

В то же время израильские ученые доказали, что бустерные дозы вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивают в четыре раза большую защиту от инфекции, чем две дозы, для людей в возрасте 60 лет и старше.

Источник: The Telegraph