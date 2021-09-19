Закон об олигархах – в Раде уточнили критерии внесения в реестр. Фото: 24 канал

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Закон об олигархах во втором чтении будут рассматривать в Верховной Раде. 13 комплексных поправок внес комитет по вопросам национальной безопасности, уточнив критерии попадания в реестр олигархов.

Правки сделали невозможным попытки лиц, имеющих влияние на экономику и политику Украины, избежать попадания в реестр. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо, — сказал он.

Также комитет уточнил положения, запрещающие олигархам финансировать политическую деятельность, митинги, политические партии и делать взносы в избирательные фонды партий и кандидатов, кроме собственных.

По словам Вениславского, депутаты существенно улучшили законопроект. Документ может стать «эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны».

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.