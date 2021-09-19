Закон про олігархів – у Раді уточнили критерії внесення до реєстру. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n160381-zakon-pro-oligarhiv-u-radi-utochnyly-kryteriyi-vnesennya-do-reiestru.html

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Закон про олігархів у другому читанні будуть розглядати у Верховній Раді. 13 комплексних правок вніс комітет з питань національної безпеки, уточнивши критерії потрапляння до реєстру олігархів.

Правки унеможливили спроби осіб, які мають вплив на економіку та політику України, уникнути потрапляння до реєстру. Про це заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди повинна подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа, — сказав він.

Також комітет уточнив положення, які забороняють олігархам фінансувати політичну діяльність, мітинги, політичні партії та робити внески до виборчих фондів партій і кандидатів, крім власних.

За словами Веніславського, депутати суттєво покращили законопроект. Документ може стати «ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни».

Відповідно до закону про регламент Верховної Ради, після того як профільний комітет проголосував за поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта поправок вважаються відхиленими.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.