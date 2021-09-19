У Києві розпочинається Марш рівності за права ЛГБТ. Фото: obukhiv.info

https://racurs.ua/ua/n160378-u-kyievi-rozpochynaietsya-marsh-rivnosti-za-prava-lgbt-translyaciya.html

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У Києві 19 вересня відбудеться Марш рівності — мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+. Цього року організатори очікують на акції приблизно 10 тис. учасників.

Акцію охоронятиме поліцейський кордон. Учасників просять обов’язково бути в масці та мати із собою паспорт. Трансляцію веде «Радіо Свобода».

Колони Маршу рівності будуть формувати в центрі Києва з 9.30 і до 11.00. Доєднатися до них можна буде у двох точках:

перетин вулиці Миколи Лисенка та Богдана Хмельницького, біля Національної опери;

з вулиці Володимирської, з боку станції метро «Золоті ворота».

Станція «Театральна» буде закрита на вхід і вихід. Тому організатори рекомендують виходити на «Золотих воротах».

Цього року Марш рівності має свій маніфест — перелік вимог до чинної влади. Маніфест підписали 24 організації, які підтримують рівні права для ЛГБТ-спільноти.

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого заходу.

Нагадаємо, 15 вересня у центрі Харкова відбувся перший у місті Марш рівності, який здійснювався в межах «ХарківПрайд». Учасники цієї акції виступали за рівність прав для ЛГБТ. Паралельно цій акції у місті провели Марш за традиційні цінності.