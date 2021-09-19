В Киеве начинается Марш равенства за права ЛГБТ. Фото: obukhiv.info

https://racurs.ua/n160378-v-kieve-nachinaetsya-marsh-ravenstva-za-prava-lgbt-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве 19 сентября состоится Марш равенства — мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. В этом году организаторы ожидают на акции примерно 10 тыс. участников.

Акцию будет охранять полицейский кордон. Участников просят обязательно быть в маске и иметь с собой паспорт. Трансляцию ведет «Радіо Свобода».

Колонны Марша равенства будут формировать в центре Киева с 9.30 и до 11.00. Присоединиться к ним можно будет в двух точках:

пересечение улицы Николая Лысенко и Богдана Хмельницкого, возле Национальной оперы;

с улицы Владимирской, со стороны станции метро «Золотые ворота».

Станция «Театральная» будет закрыта на вход и выход. Поэтому организаторы рекомендуют выходить на «Золотых воротах».

В этом году Марш равенства имеет свой манифест — перечень требований к действующей власти. Манифест подписали 24 организации, которые поддерживают равные права для ЛГБТ-сообщества.

Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.

Напомним, 15 сентября в центре Харькова сегодня состоялся первый в городе Марш равенства, который осуществлялся в рамках «ХарковьПрайда». Участники этой акции выступали за равенство прав для ЛГБТ. Параллельно этой акции в городе провели Марш за традиционные ценности.