Систему моніторингу олігархів запустила РНБО

Систему моніторингу олігархів запустила РНБОhttps://racurs.ua/ua/n160347-systemu-monitoryngu-oligarhiv-zapustyla-rnbo.htmlРакурс
Систему моніторингу олігархів запустила Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.
Ця система може працювати з відкритими та секретними документами. Про це 17 вересня на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, сучасна інформаційно-аналітична система має третій клас найвищого рівня складності. Розробку ввели в експлуатацію в серпні.
Система зможе здійснювати моніторинг усіх людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою нагляду, — розповів Данілов.
Нагадаємо, 17 вересня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроект про олігархів. Закон № 5599 зможуть розглянути у другому читанні в парламенті. Комітет рекомендував нардепам ухвалити документ в цілому.