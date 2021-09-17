Систему моніторингу олігархів запустила РНБО. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n160347-systemu-monitoryngu-oligarhiv-zapustyla-rnbo.html

Ракурс

Систему моніторингу олігархів запустила Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.

Ця система може працювати з відкритими та секретними документами. Про це 17 вересня на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, сучасна інформаційно-аналітична система має третій клас найвищого рівня складності. Розробку ввели в експлуатацію в серпні.

Система зможе здійснювати моніторинг усіх людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою нагляду, — розповів Данілов.

Нагадаємо, 17 вересня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроект про олігархів. Закон № 5599 зможуть розглянути у другому читанні в парламенті. Комітет рекомендував нардепам ухвалити документ в цілому.