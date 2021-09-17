«Дитячий садок» для слоненят вчені виявили в Іспанії. Фото: oir.mobi

https://racurs.ua/ua/n160346-dytyachyy-sadok-dlya-slonenyat-vcheni-vyyavyly-v-ispaniyi.html

Ракурс

«Дитячий садок» для слоненят, де вони жили разом зі своїми мамами, знаходився в Іспанії понад 100 тис. років тому. Там самки виховували своїх дітей, поки вони не ставали міцними та самостійними.

Дослідники вивчили сліди древніх слонів на пляжі курортного містечка Маталасканьяс. За їхніми розмірами наукова група змогла визначити ріст, вагу та вид особин, які залишили ці сліди. Про це пише журнал Scientific Reports.

Виявилося, що на цих територіях 129−117 тис. років тому жили 14 слоненят вимерлого виду Palaeoloxodon antiquus. Разом з ними були дорослі особини — швидше за все, їхні матері. Вчені припускають, що на цьому місці міг знаходитися своєрідний «дитячий садок», куди самки приходили для виховання свого потомства.

Дослідники також розглянули два інших набори слідів близько 50 см в довжину — швидше за все, вони належали дорослим особинам чоловічої статі. Експерти вважають, що самці рідко заходили на територію «дитячого садка».

Слони виду Palaeoloxodon antiquus є попередниками сучасних африканських слонів, хоча і були більшими за розміром. Ці величезні тварини давно вимерли, проте більше ніж 30 тис. років тому вони бродили по всій Західній Європі.

Джерело: Scientific Reports