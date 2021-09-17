«Детский сад» для слонят ученые обнаружили в Испании. Фото: oir.mobi

https://racurs.ua/n160346-detskiy-sad-dlya-slonyat-uchenye-obnarujili-v-ispanii.html

Ракурс

«Детский сад» для слонят, где они жили вместе со своими мамами, находился в Испании более 100 тыс. лет назад. Там самки воспитывали своих детей, пока они не становились крепкими и самостоятельными.

Исследователи изучили следы древних слонов на пляже курортного городка Маталасканьяс. По их размерам научная группа смогла определить рост, массу и вид особей, которые оставили эти следы. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Оказалось, что на этих территориях 129−117 тыс. лет назад жили 14 слонят вымершего вида Palaeoloxodon antiquus. Вместе с ними были взрослые особи — скорее всего, их матери. Ученые предполагают, что на этом месте мог находиться своеобразный «детский сад», куда самки приходили для воспитания своего потомства.

Исследователи также рассмотрели два других набора следов около 50 см в длину — скорее всего, они принадлежали взрослым особям мужского пола. Эксперты считают, что самцы редко заходили на территорию «детского сада».

Слоны вида Palaeoloxodon antiquus являются предшественниками современных африканских слонов, хотя и были больше их по размеру. Эти огромные животные давно вымерли, однако более 30 тыс. лет назад они бродили по всей Западной Европе.

Источник: Scientific Reports