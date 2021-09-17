Систему мониторинга олигархов запустил СНБО. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/n160347-sistemu-monitoringa-oligarhov-zapustil-snbo.html

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Систему мониторинга олигархов запустил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

Эта система может работать с открытыми и секретными документами. Об этом 17 сентября на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, современная информационно-аналитическая система имеет третий класс высокого уровня сложности. Разработку ввели в эксплуатацию в августе.

Система сможет осуществлять мониторинг всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой надзора, — рассказал Данилов.

Напомним, 17 сентября парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект об олигархах. Закон № 5599 смогут рассмотреть во втором чтении в парламенте. Комитет рекомендовал нардепам принять документ в целом.