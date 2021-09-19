Останки знайденого в Антарктиді синього кита, фото: НАНЦ

https://racurs.ua/ua/n160392-vik-znaydenogo-v-antarktydi-skeleta-kyta-vstanovyly-ukrayinski-vcheni.html

Ракурс

Українські вчені з Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) встановили вік кита, останки якого кілька місяців тому виявили на розташованому неподалік антарктичної станції «Академік Вернадський» острові Расмуссен.

Результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані (Польща), показали, що вік решток тварини становить 1 тис. 350 років (плюс/мінус 30 років). Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира, — наголошують у НАНЦ.

Також учені встановили, до якого саме виду належить ця тварина.

Це синій кит — найбільший кит і взагалі тварина в світі, — зазначають у НАНЦ.

За життя ця тварина була довжиною щонайменше 26 м і належала до південного (антарктичного) підвиду — це найбільший підвид серед синіх китів.

Зазначається, що це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, більшість із них належать іншому підвиду.

Унаслідок китобійного промислу до 1960-х років синій кит опинився на межі винищення і з 1963 року вид перебуває під охороною, проте через незаконний китобійний промисел відновлення популяції тривалий час не відбувалося.

Наразі чисельність антарктичного синього кита оцінюється в 1,6−3 тис. особин, в той час як до початку епохи китобійного промислу вона становила 250−300 тис. особин.