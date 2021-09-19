Останки найденного в Антарктиде синего кита, фото: НАНЦ

https://racurs.ua/n160392-vozrast-obnarujennogo-v-antarktide-skeleta-kita-ustanovili-ukrainskie-uchenye.html

Ракурс

Украинские ученые из Национального антарктического научного центра (НАНЦ) установили возраст кита, останки которого несколько месяцев назад обнаружили на расположенном неподалеку от антарктической станции «Академик Вернадский» острове Расмуссен.

Результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани (Польша), показали, что возраст останков животного составляет 1 тыс. 350 лет (плюс/минус 30 лет). Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира, — отмечают в НАНЦ.

Также ученые установили, к какому именно виду относится это животное.

Это синий кит — самый большой кит и вообще животное в мире, — отмечают в НАНЦ.

При жизни это животное было длиной не менее 26 м и принадлежала к южному (антарктическому) подвиду — это самый большой подвид среди синих китов.

Отмечается, что это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, большинство из них принадлежат другому подвиду.

В результате китобойного промысла к 1960-м годам синий кит оказался на грани истребления и с 1963 года вид находится под охраной, однако из-за незаконного китобойного промысла восстановления популяции длительное время не происходило.

В настоящее время численность антарктического синего кита оценивается в 1,6−3 тыс. особей, в то время как до начала эпохи китобойного промысла она составляла 250−300 тыс. особей.