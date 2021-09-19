Бесплатный Wi-Fi для космонавтов обещает Илон Маск

Космонавты могут получить бесплатный доступ к интернету

https://racurs.ua/n160391-besplatnyy-wi-fi-dlya-kosmonavtov-obeschaet-ilon-mask.html

Ракурс

Илон Маск, известный американский бизнесмен, утверждает, что его компания Spacelink вскоре обеспечит подключение к интернету для космических путешественников и астронавтов.

В настоящее время спутниковый интернет от Starlink находится на стадии бета-тестирования, которое может закончиться уже в следующем месяце, сообщает издание WccfTech.

Отмечается, что соответствующие комментарии главы Spacelink появились после того, как Маск во время общения с экипажем недавнего первого частного космического полета, проведенного его компанией SpaceX, пообещал в следующий раз предоставить «подогреватель пищи» и «бесплатный Wi-Fi».

Затем он уточнил, что Starlink предоставит интернет будущим космическим путешественникам.

Starlink, выведя на орбиту более тысячи спутников в первой половине этого года, теперь движется в направлении развертывания обновленных космических аппаратов, которые значительно уменьшат потребность в использовании земных станций для передачи данных пользователей к и из интернет-серверов.

Новые спутники будут оснащены оптической (лазерной) связью. Маск надеется, что появится возможность обеспечивать астронавтов доступом к интернету во время их подъема сквозь атмосферу Земли.

Да. Мы бы использовали наши параболики или лазерные системы связи для Dragon, Starship или других космических кораблей, как только они поднимутся выше уровня облаков, — отметил Маск в недавнем сообщении в Твиттере.



Напомним, SpaceX недавно успешно завершила миссию по отправке четырех туристов-любителей в космический полет.

Источник: WccfTech